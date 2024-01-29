Введение "военного Шенгена": НАТО готовится к ударам России по Европе

Несмотря на то, что Россия сосредоточена на войне в Украине, страны Запада обеспокоены тем, что она может предпринять дальнейшие действия, угрожающие их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

НАТО придется подготовиться к ударам России по объектам по всей Европе, в том числе в Германии, если Кремль начнет войну против альянса, предупреждают высокопоставленные генералы.

В интервью газете The Times генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые затрудняют перемещение войск и техники, а также использование странами друг друга военной техники и снаряжения в период кризиса.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", - говорит Сольфранк.

Лидеры НАТО считают, что у альянса есть ограниченное время, чтобы принять меры по укреплению своей обороны. Они надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит военным конвоям свободно перемещаться по территории стран НАТО, до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Украина - НАТО

В январе 2024 года, состоялось первое заседание Совета Украина - НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих.

Формат Совета Украина - НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО "на определенном этапе".