Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ЗСУ спростовують заяви росіян про нібито захоплення Табаївки Харківської області, в Ужгороді з візитом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, а в НАТО закликали бути готовими, що Росія запустить ракети по Європі.

РБК-Україна зібрало головні новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

ЗСУ спростовують захоплення Табаївки

Російські пропагандисти та Міноборони РФ поширюють інформацію про буцімто захоплення Табаївки на Куп’янському напрямі Харківської області. Однак начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо спростовує це. За його словами, заяви росіян не відповідають дійсності, бої ще продовжуються.

Докладніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків та область, - в матеріалі РБК-Україна.

Атака на НПЗ у Ярославлі

У Росії заявили про атаку на нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Цей НПЗ є один із найбільших, який має країна-агресор.

В атаці ворог традиційно звинувачує Україну. За даними роспабліків, всього було буцімто було 4 дрони, які летіли в напрямку НПЗ, але лише один із них досяг цілі. Але, мовляв, той також був посаджений засобами РЕБ, він впав біля установки гідрокрекінгу.

Названі професії, найбільш затребувані на фронті

За словами командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктора Ніколюка, незмінно найзатребуванішими фахівцями у війську є піхота.

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці - це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", - сказав Ніколюк.

Україна

Політика

Нове інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю німецькому телеканалу ARD. Під час якого заявив про неприпустимість "силових" методів з боку ТЦК. Крім того, він назвав чисельність української армії, заявивши, що вона налічує 880 тисяч осіб. А також пояснив, чим загрожує припинення допомоги Україні від США та закликав не допустити Третьої світової війни.

Головні заяви президента в інтерв'ю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Сійярто в Ужгороді

Міністр зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув із візитом до Ужгорода з метою нормалізації українсько-угорських відносин. Там він зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Перед початком переговорів його учасники вшанували памʼять українських воїнів.

Інспектори з США в Україні

До Києва прибули генеральні інспектори від Міністерства оборони США, Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), щоб перевірити використання наданої Україні допомоги.

50 млрд євро для України

Financial Times написало, що ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо та не підтримає допомогу Україні. Цю інформацію спростовують європейські чиновники в коментарі ЗМІ.

При цьому в угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана стверджують, що буцімто Угорщина відкрита для використання бюджету ЄС для пакета допомоги на 50 мільярдів євро Україні.

Курс

Долар в обмінних пунктах України трохи "зріс" на початку тижня. Станом на ранок 29 січня, середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 38,35 грн.

Світ

Санкції ЄС проти Росії

Рада Європейського союзу сьогодні продовжила економічні санкції проти Російської Федерації ще на пів року, а саме до 31 липня 2024 року.

Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на "неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України".

США

Президент США Джо Байден пообіцяв відповідь за атаку безпілотника на американську базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів армії США і щонайменше 34 отримали поранення.

Це перший випадок загибелі американських військовослужбовців від ворожого вогню на Близькому Сході від початку війни у Секторі Газа.

НАТО

Як пише The Times з посиланням на високопоставлених генералів, НАТО доведеться підготуватися до можливих ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу.

Генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Також лідери країн Альянсу подіваються узгодити введення системи "воєнного Шенгену", яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО, до саміту у Вашингтоні у липні.