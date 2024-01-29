Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова

Российские войска активизировались на Купянском направлении. Противник пытается продвинуться как минимум с двух сторон, навязывая бои в районе Синьковки, Крахмального и Табаевки.

Подробнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, аналитика американского Института изучения войны (ISW), украинского проекта DeepState, заявления военных спикеров и представителей властей, комментарии эксперта Александра Мусиенко.

Содержание

Наступление России на Купянск: что известно и почему именно сейчас

Об возобновлении интенсивных наступательных действий россиян под Купянском на днях сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Речь идет о двух точках - Синьковка (около 7 км на северо-восток от Купянска) и Табаевка (около 20 км на юго-восток от районного центра).

"Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это (Табаевка, - ред.) другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", - отметил Синегубов.

Фото: россияне пытаются наступать на Купянск с двух направлений (deepstatemap.live)

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо подтвердил вражескую активность на востоке. По его словам, только за 27 января на Лимано-Купянской оси было отражено 16 атак, в ходе которых противник применил порядка 40 дронов-камикадзе и нанес более 650 ударов из артиллерии и минометов. Украинские защитники уничтожили более 260 оккупантов и 62 единицы военной техники. Это говорит о том, что россияне пытаются наступать, выискивая слабые места в нашей обороне. И о том, что направление Купянска остается приоритетным для врага.

"Пытается неподалеку от Синьковки и Табаевки продолжать совершать свои наступательные действия. Большая потеря в технике свидетельствует, что активно ведется наступление именно благодаря поддержке вражеской техники", - сказал Фитьо и добавил, что каких-то стратегических успехов на востоке у противника нет.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обращает внимание на то, что наступление под Купянском активизировалось после переброски вражеских резервов. В частности, там действует одна из восстановленных танковых армий.

"В чем особенность изменения ситуации? Если ранее командующий Сухопутных войск ВСУ и группировки "Хортица" Александр Сырский говорил, что там в основном наступали штурмовые отряды без техники, то сейчас техника появилась и погодные условия позволили россиянам ее применять. И к тому же видно, что враг пытается развить успех не только из Синьковки, а из Крахмального и Табаевки", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, этот сценарий был прогнозируемым, наши силы к нему готовились, и правильная выстроенная оборона позволяет держать ситуацию под контролем, отбивать атаки и не давать противнику развить оперативно-стратегический успех.

Синьковка, Крахмальное и Табаевка. Ситуация на фронте

Уже несколько месяцев россияне не прекращают штурмы села Синьковка в нескольких километрах на северо-восток от Купянска. Его захват позволит противнику выйти на окраины стратегически важного для обеих сторон города и, очевидно, очередная активизация вражеских действий направлена именно на это.

Пока без значительных достижений. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что россияне ведут наступательные действия, в районе Синьковки и Петропавловки продолжаются позиционные бои. Украинский проект DeepState фиксирует частичные успехи в лесу западнее Синьковки, однако украинские силы принимают меры по стабилизации и возобновлению позиций.

Фото: противник уже несколько месяцев пытается продавить Силы обороны возле Синьковки, но безуспешно (deepstatemap.live)

По словам Мусиенко, прямо сейчас россияне пытаются решить три задачи.

"Первая - ищут возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении. Вторая - развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья - отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонную операцию на Купянском направлении", - объяснил эксперт.

Тревожные новости поступают с юго-восточного фланга. На прошлой неделе стало известно о захвате села Крахмальное. Это небольшое село с довоенным населением в 45 человек, контроль над которым был восстановлен осенью 2022 года в рамках Харьковской наступательной операции. Теперь оно стало первым населенным пунктом, захваченным россиянами в 2024 году.

Отход из Крахмального подтвердили в командовании Сухопутных войск ВСУ. По словам Фитьо, это было сделано для сохранения жизни защитников, которые отошли на заранее подготовленные позиции немного западнее села. При этом он заявил, что такая ситуация не грозит окружению украинским силам в близлежащих Котляровке и Кисловке.

На выходных российские военные паблики сообщили о захвате села Табаевка немного северо-западнее Крахмального. В частности, силами частей 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа). Также сообщалось о якобы захвате господствующих высот в этом районе, а "Z-военкоры" распространили карту, на которой Табаевка изображена под контролем РФ. Сегодня о захвате заявили и в минобороны страны-агрессора.

Аналитики DeepState говорят, что Силы обороны не дали противнику закрепиться в селе, сдерживают его от продвижений и благодаря стабилизационным мерам удалось отбросить россиян на край Табаевки. Тем не менее до дальнейшего развития событий на карте село перевели в "серую зону".

Фото: село Табаевка перешла в "серую зону", но не захвачена россиянами (deepstatemap.live)

"То, что противник в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там идут боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что способны захватчики", - опроверг российские вбросы Владимир Фитьо.

Он также добавил, что украинские командиры принимают решения с упором на сохранение жизни военных. И если у Сил обороны есть возможность занять более выгодные рубежи, чтобы затем перейти к наступательным действиям и улучшить тактическое положение, то это будет сделано.

Отметим, география Табаевки является слабой стороной в контексте сохранения контроля над селом. Оно находится в низине меж двух хребтов и удержаться будет там сложно без контроля господствующих высот.

"Этот населенный пункт еще меньше, чем Крахмальное. Он находится в очень неудобном расположении - в низине и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно в это место - значит сразу превратиться в мишень в тире. Там продолжаются позиционные бои, и наши пытаются россиян вытеснить. Рано верить российским пабликам, мы должны понимать, что они пытаются что-либо передать как свою триумфальную победу", - подчеркнул спикер Сухопутных войск.

Александр Мусиенко объясняет важность данного сектора тем, что там проходит дорога Р-07 из Купянска в оккупированный город Сватово (Луганская область). По его мнению, россияне хотят взять ее под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

"А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться к западу ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель - установить контроль над дорогой с дальнейшим выходом южнее или на Купянск-Узловой", - отметил он.

Есть ли угроза наступления РФ на Харьков

Отметим, в начале января британская газета The Telegraph вышла с материалом, основной посыл которого сводился к подготовке возможного российского наступления на Харьков. Издание обращало внимание на усиление ударов по областному центру и близлежащим населенным пунктам. Со ссылкой на источники The Telegraph писало, что сухопутная операция якобы могла начаться 15 января.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина подтверждал наращивание российских сил только на Купянском направлении. В то же время он подчеркивал отсутствие признаков подготовки скорого наступления на Харьков.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отмечал, что появлению ударного кулака предшествует большая работа, которая не может пройти незаметно. По состоянию на середину января "Харьков мог выдохнуть". То же самое касалось и российских вбросов о якобы будущих попытках создать "буферную зону" на 15 км в ответ на участившиеся удары по Белгороду. Причем что касается угроз для Харькова, то в первую очередь военные рассматривают вариант наступления с севера, а не со стороны Купянска.

"Количество российских войск, стоящих на северной границе, отслеживается. Сейчас война продолжается в так называемом онлайн-режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно… Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", - говорил на днях Фитьо.

Тем не менее, пока идут боевые действия, нельзя недооценивать врага. В частности, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов не исключил, что россияне могут начать более широкое наступление на Харьковскую область. Он также отметил, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Эксперт Александр Мусиенко подчеркивает: Силы обороны делают все, чтобы укрепить рубежи, и ситуация под постоянным контролем генерала Сырского, который часто бывает под Купянском.

"Насколько мне известно, есть определенное подкрепление и силы, которые дают возможность остановить врага и, по меньшей мере, замедлить его, отразив атаки и истощив его, возможно, даже создать предпосылки для перехода в локальные контратаки с нашей стороны", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

По его словам, такое раньше уже было, и сейчас все для этого делается. А что касается активных боевых действий, они могут продлиться еще в течение месяца.

"Я думаю, нас ожидает еще февраль таких боев. А дальше с учетом потерь, которые несет враг, наступательная активность российских войск может пойти на спад", - сказал он.

В любом случае, пока рано говорить о выходе россиян на противоположный берег Оскола и дальнейшем наступлении на Харьков.

"Судя по позициям врага, по тому, как они увязли на Купянском направлении, и по тому, что по направлению на Харьков (на Слобожанском участке, - ред.) не фиксируется наращивание вражеских сил, на об угрозе именно для Харькова речь не идет. Это точно", - добавил эксперт.