ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден готовит решительный ответ Ирану после гибели американских военных, - Bloomberg

Украина, Понедельник 29 января 2024 09:48
UA EN RU
Байден готовит решительный ответ Ирану после гибели американских военных, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден сталкивается с усиливающимся давлением с целью конфронтации с Ираном после того, как трое американских солдат погибли в результате удара беспилотника в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Человек, знакомый с позицией США, сказал, что удар, в результате которого также были ранены по меньшей мере 34 человека, вызовет более решительную реакцию, чем меры, которые США предприняли после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября и спровоцировали новый пожар на Ближнем Востоке.

Байден готовит решительный ответ Ирану после гибели американских военных, - Bloomberg

Одна из возможностей - это тайные действия, в ходе которых США нанесут удар по Ирану, не заявляя о своей причастности к этому, но тем не менее посылая четкий сигнал. Администрация Байдена также может атаковать иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

Как отмечает Bloomberg, это нападение ставит Байдена перед решением, которое будет одним из самых важных за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана, которое уже осмелело в регионе после нападения ХАМАС, начав атаки в Ираке и Пакистане.

Он также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками-хуситами - еще одним иранским прокси - которые нанесли ущерб мировому судоходству, атакуя коммерческие суда в Красном море, на долю которого приходится 12% мирового торгового судоходства.

Байден уже пообещал принять ответные меры после нападения на базу под названием "Башня 22", расположенную на северо-востоке Иордании недалеко от границ Ирака и Сирии.

"Мы будем привлекать всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", - сказал он.

Атаки на американские базы

Базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались обстрелам со стороны группировок, поддерживаемых Ираном, с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Хотя в этих двух странах многие военнослужащие получили ранения, ни один из них не погиб.

Нападение в Иордании ознаменовало первую гибель американцев в результате вражеского нападения с тех пор, как Израиль и ХАМАС вступили в войну. Предполагалось, что двое морских котиков погибли на прошлой неделе после того, как они пропали без вести 11 января во время конфискации иранского оружия, предназначенного для хуситов.

В США на Байдена уже растет давление с целью принять прямые меры против Ирана, а республиканцы в Конгрессе обвинили Байдена в робкой реакцией на действия иранских прокси.

"Реакция администрации Байдена на данный момент лишь спровоцировала новые нападения", - заявил в своем заявлении сенатор Роджер Уикер, главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам. "Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир".

В любом случае, аналитики утверждают, что США находятся на пороге дальнейшего втягивания в региональный конфликт. США нанесли десятки ударов по иранским марионеткам в Ираке и Сирии, а также запустили волну ударов по хуситам в Йемене.

Ничего из этого пока не сработало. На самом деле, как утверждают республиканцы, подобные Уикеру, Иран только приободрился.

Удар по базе в Иордании

Напомним, 28 января на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое военных погибли и многие получили ранения.

Цены на нефть марки Brent подскочили на целых 1,5% в начале торгов 29 января, а затем снизились примерно до 84 за баррель. На прошлой неделе они выросли более чем на 6%, поскольку региональная напряженность обострилась, а хуситы, поддерживаемая Ираном группировка боевиков в Йемене, атаковали танкер, перевозивший российское топливо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Иран
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России