Байден готовит решительный ответ Ирану после гибели американских военных, - Bloomberg

Президент США Джо Байден сталкивается с усиливающимся давлением с целью конфронтации с Ираном после того, как трое американских солдат погибли в результате удара беспилотника в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Человек, знакомый с позицией США, сказал, что удар, в результате которого также были ранены по меньшей мере 34 человека, вызовет более решительную реакцию, чем меры, которые США предприняли после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября и спровоцировали новый пожар на Ближнем Востоке.

Одна из возможностей - это тайные действия, в ходе которых США нанесут удар по Ирану, не заявляя о своей причастности к этому, но тем не менее посылая четкий сигнал. Администрация Байдена также может атаковать иранских чиновников, как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.

Как отмечает Bloomberg, это нападение ставит Байдена перед решением, которое будет одним из самых важных за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана, которое уже осмелело в регионе после нападения ХАМАС, начав атаки в Ираке и Пакистане.

Он также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками-хуситами - еще одним иранским прокси - которые нанесли ущерб мировому судоходству, атакуя коммерческие суда в Красном море, на долю которого приходится 12% мирового торгового судоходства.

Байден уже пообещал принять ответные меры после нападения на базу под названием "Башня 22", расположенную на северо-востоке Иордании недалеко от границ Ирака и Сирии.

"Мы будем привлекать всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы выберем", - сказал он.

Атаки на американские базы

Базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались обстрелам со стороны группировок, поддерживаемых Ираном, с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября. Хотя в этих двух странах многие военнослужащие получили ранения, ни один из них не погиб.

Нападение в Иордании ознаменовало первую гибель американцев в результате вражеского нападения с тех пор, как Израиль и ХАМАС вступили в войну. Предполагалось, что двое морских котиков погибли на прошлой неделе после того, как они пропали без вести 11 января во время конфискации иранского оружия, предназначенного для хуситов.

В США на Байдена уже растет давление с целью принять прямые меры против Ирана, а республиканцы в Конгрессе обвинили Байдена в робкой реакцией на действия иранских прокси.

"Реакция администрации Байдена на данный момент лишь спровоцировала новые нападения", - заявил в своем заявлении сенатор Роджер Уикер, главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам. "Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир".

В любом случае, аналитики утверждают, что США находятся на пороге дальнейшего втягивания в региональный конфликт. США нанесли десятки ударов по иранским марионеткам в Ираке и Сирии, а также запустили волну ударов по хуситам в Йемене.

Ничего из этого пока не сработало. На самом деле, как утверждают республиканцы, подобные Уикеру, Иран только приободрился.

Удар по базе в Иордании

Напомним, 28 января на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое военных погибли и многие получили ранения.

Цены на нефть марки Brent подскочили на целых 1,5% в начале торгов 29 января, а затем снизились примерно до 84 за баррель. На прошлой неделе они выросли более чем на 6%, поскольку региональная напряженность обострилась, а хуситы, поддерживаемая Ираном группировка боевиков в Йемене, атаковали танкер, перевозивший российское топливо.