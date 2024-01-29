О ТЦК, численности армии и угрозе Третьей мировой: главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ARD. Во время которого заявил о недопустимости силовых методов со стороны ТЦК, назвал численность украинской армии, а также говорил об угрозе Третьей мировой.

Об угрозе для Европы в случае прекращения помощи Украине от США

"Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины - это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы. Первое - это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе - потеряется союз между США и Европой. Третье - Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США по поводу того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России", - говорит Зеленский.

По мнению президента, российский диктатор Владимир Путин воспользуется таким сигналом. Кроме того, может "посыпаться" санкционная политика в отношении РФ.

"В общем, перераспределение мира. Вот как это называется", - добавил он.

Об окончании войны и призыве не допустить Третей мировой

На вопрос, закончится ли война в Украине в 2024 году, глава государства не дал прямого ответа, однако отметил, что "надо верить в народ, в партнеров и в мир". Ведь любая война заканчивается.

Также он выразил уверенность, что российскую агрессию можно остановить финансово и не допустить Третьей мировой войны.

"Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить Третью мировую войну", - добавил президент.

О численности армии Украины

Президент озвучил численность украинской армии, назвав ее миллионной. По его словам, речь идет о 880 тысячах.

"...У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил Зеленский.

При этом глава государства уточнил, что на сегодняшний день не известно точно сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 - 7,5 миллионов.

О демобилизации

Президент отметил, что в момент мобилизации военнослужащих важна и демобилизация.

"Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю. Надо справедливую ротацию. Надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть не можно, хотя заработные платы высоки, но, тем не менее, нужна справедливость в этом направлении", - говорит президент.

Глава государства также подчеркнул, что ожидает от военных закона о справедливой мобилизации, чтобы это был комплексный справедливый законопроект.

Зеленский о "силовых" методах ТЦК

По словам президента, случаи, когда мужчин призывного возраста забирают на улицах с применением силы, абсолютно неправильны.

"Очень неправильно, когда представители ТЦК ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы", - заявил Зеленский.

По его словам, новый законопроект о мобилизации должен сделать невозможным такие ситуации

"Они (работники ТЦК - ред.) не должны этого делать. Поэтому я и попросил готовить этот законопроект, чтобы такого не было. Есть возможности диджитал-формата, мы можем решить этот вопрос современно", - подчеркнул Зеленский.

О мужчинах призывного возраста, которые за границей

Президент также сказал, что хотел бы, чтобы мужчины призывного возраста вернулись в Украину

"Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона и мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте, потому что у нас большая армия. Вопрос - в справедливости. Люди должны платить налоги, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным", - отметил Зеленский.

О европейской соцпомощи беженцам

В интервью журналист отметила, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста. Она спросила президента, не следует ли Берлину сократить социальную помощь беженцам, чтобы сэкономленными средствами поддержать Киев.

Зеленский отметил, что бывают случаи, когда беженцы получают помощь не только от страны, где они находятся, но и непосредственно от Украины.

"Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости, где находится этот человек", - заявил глава государства.

О войне на истощение

По мнению президента, война на истощение началась еще в 2014 году, когда была оккупация Крыма и Донбасса.

"Разве это было не на истощение украинской экономики? На истощение. После оккупации Донбасса разве не начали падать инвестиции в Украину и выводиться деньги из нашей экономики, нашего финансового сектора? Начали. Если они выводились, у нас уменьшались доходы, и мы должны не снижать" пенсии и социальные выплаты. Это говорит о том, что экономика истощалась", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавляет, если говорить о человеческих потерях, то в первый год полномасштабной войны Россия относилась к своим людям как к мясу. И сейчас Зеленский также не уверен, есть ли это вообще вопросом истощения РФ.

"Их не волнует, умрет ли миллион, два или три миллиона человек. Сейчас у нас есть Авдеевка: люди просто лежат друг на друге на поле боя. Это груды трупов. Их даже не убирают", - добавил президент.

О Трампе

Глава государства считает, что сможет наладить контакт с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США.

"Если его формула поможет принести мир в сутки, то я буду очень счастлив, потому что знаю, сколько людей мы теряем в сутки. Мы встречались один раз, когда он еще был президентом. Я думаю, мы наладим диалог, нужно только желание", - заявил президент.

При этом Зеленский добавляет, что в случае возвращения Трампа в Белый дом, поддержка Украины со стороны США не изменится. Поскольку у нашей страны двухпартийная поддержка.

"Вряд ли политика США зависит только от одного человека. Сегодня администрация Джо Байдена нас поддерживает, я доволен нашими отношениями. Как будет, если будет другой президент, трудно сказать. Жизнь подбрасывает много разных сюрпризов", - сказал Зеленский.

О Шольце и ракетах Taurus

На вопрос журналистки, разочаровывает ли его то, что канцлер Германии Олаф Шольц не предоставляет Украине крайне необходимые дальнобойные ракеты Taurus, он ответил, что этот вопрос не в Шольце лично.

"Есть многое, что я не могу вам пока сказать. Это не касается только Олафа, это касается лидеров Европы и Соединенных Штатов. Я просто разочарован, что люди в целом в мире сегодня более прагматичны и не сразу включаются в те или иные вызовы", - отметил Зеленский.