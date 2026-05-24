Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области

16:55 24.05.2026 Вс
Из-за вражеских "прилетов" в регионе вспыхнул сверхсложный пожар
Фото: последствия атаки РФ на Киевщине (t.me/dsns_kyiv_region)
В Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на складе, который вспыхнул в результате очередного российского обстрела. Огонь охватил площадь в 10 000 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Детали ликвидации пожара

Как сообщили спасатели, из-за высокой сложности возгорания и большой площади огня к тушению пришлось привлечь специальную технику.

В частности, на месте работали пожарные работы и авиация ГСЧС - два вертолета.

Сейчас пожар полностью ликвидирован.

В целом подразделения чрезвычайников работали на 25 локациях в регионе.

Фото: последствия атаки РФ на Киевщине (t.me/dsns_kyiv_region)

Что известно о пострадавших

В результате вражеских атак не обошлось без жертв. По данным спасателей, два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Среди пострадавших есть младенец. На всех местах попаданий и падения обломков пострадавшим оказывалась вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Атака на Украину 24 мая

Напомним, в ночь на 24 мая российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку, под ударом которой оказались Киев, Киевская область, Черкасская и Полтавская области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил по Украине 90 ракет различных типов, среди которых 36 баллистических, а также около 600 ударных дронов. Во время этой атаки оккупанты применили ракеты "Орешник", "Цирконы" и другое вооружение, выбрав столицу основным направлением удара.

В результате ночного обстрела в Киеве вспыхнули пожары, зафиксированы разрушения зданий, а спасатели долгое время разбирали завалы. Сообщалось, что количество погибших и пострадавших из-за массированного удара по Киеву возросло - известно о двух жертвах и по меньшей мере 44 раненых, среди которых двое детей.

Подробнее о том, куда именно пришлось наибольшее количество попаданий врага, можно узнать в материале о том, что известно об атаке РФ на Киев, Черкассы и Полтавскую область.

Также сообщалось о том, сколько вражеских целей сбила ПВО во время отражения этого массированного налета.

Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
