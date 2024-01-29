Ермак и Кулеба встретились с главой МИД Венгрии, начали переговоры

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начали переговоры с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто, который сегодня, 29 января, прибыл в Ужгород .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента.

"Начали важный визит венгерской делегации. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с командой", - написал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул важность откровенного и конструктивного диалога между странами и отметил, что переговоры будут касаться нормализации украинско-венгерских отношений.

Что предшествовало

Еще 11 января глава МИД Венгрии анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры также будут касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Также Сийярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".

Подготовка к встрече Зеленского и Орбана

В конце декабря Орбан принял приглашение президента Украины о двусторонней встрече. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам президента, он ни разу не говорил с Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.

Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, визит Сийярто в Ужгород "связан с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину".