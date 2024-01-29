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В ЕС опровергли слухи о санкциях против Венгрии для помощи Украине, - Sky News

Понедельник 29 января 2024 15:28
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В ЕС опровергли слухи о санкциях против Венгрии для помощи Украине, - Sky News Фото: в ЕС опровергли слухи о санкциях против Венгрии для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Европейского союза нет планов вводить экономические санкции против Венгрии для того, чтобы принудить ее одобрить помощь Украине от блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Документ, упомянутый в статье Financial Times, - это справочная записка, написанная секретариатом совета под свою ответственность, в которой описывается текущее состояние венгерской экономики", - рассказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.

Он уточнил, что в такой записке не содержится "какой-либо конкретный план, касающийся долгосрочного бюджета ЕС и Фонда для Украины, а также не излагается какой-либо план, касающийся Венгрии".

По словам чиновника, переговоры насчет пересмотра бюджета ЕС, который предусматривает помощь Украине в размере 50 млрд евро, продолжаются и основываются на поиске компромисса.

Стоит заметить, что Венгрия в конце прошлого года заблокировала выделение 50 млрд евро для Украины. Она стала единственной страной, которая проголосовала против такого решения. Вопрос планируют вновь рассмотреть на саммите, который пройдет 1 февраля.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 января, издание Financial Times писало о том, что у Евросоюза есть план экономических санкций против Венгрии. Их якобы могут применить в случае, если страна откажется поддерживать помощь Украине.

Такие ограничения могут привести к краху венгерской экономики, уточняли в издании. В частности, стране грозит потеря рабочих мест и замедление экономического роста.

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