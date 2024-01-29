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В ВСУ рассказали, какие специалисты сейчас больше всего нужны в армии

Украина, Понедельник 29 января 2024 13:38
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В ВСУ рассказали, какие специалисты сейчас больше всего нужны в армии Фото: в ВСУ рассказали, какие специалисты сейчас больше всего нужны в армии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Неизменно самыми востребованными специалистами в армии является пехота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктора Николюка в интервью Радио Свобода.

"Такие данные, наверное, было бы некорректно озвучивать, но наиболее нужные специалисты - это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отражает врага ", - сказал Николюк.

Генерал-майор добавил, что наиболее массовая подготовка в Сухопутных войсках - это именно подготовка пехотинца. В то же время он подчеркнул, что очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики и т. д.

"Но сегодня - это пехота", - подчеркнул командующий.

Мобилизация в Украине

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине ВСУ
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