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Найєм потрапив під скорочення в "Укроборонпромі"

Новость на русском → Києва, Четвер 29 квітня 2021 13:42
Найєм потрапив під скорочення в "Укроборонпромі" Фото: Мустафа Найєм (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" з управління активами Мустафа Найєм йде з концерну. Його посада потрапила під скорочення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті концерн.

Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат "Укроборонпрому" хочуть скоротити на 10%.

"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їх роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.

У своєму Telegram Найєм заявив, що його посаду скоротили без пояснень.

"Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - зазначив він.

Він також додав, що команді вдалося витягнути "Укроборонпром" з репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу.

Нагадавши, Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус.

Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції. Курирував запуск патрульної поліції.

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