Найєм потрапив під скорочення в "Укроборонпромі"
Заступник генерального директора "Укроборонпрому" з управління активами Мустафа Найєм йде з концерну. Його посада потрапила під скорочення.
Про це йдеться в повідомленні на сайті концерн.
Повідомляється, що в рамках оптимізації організаційної структури концерну посада Найєма потрапила під скорочення. В цілому штат "Укроборонпрому" хочуть скоротити на 10%.
"Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їх роботу і досягнення на посадах", - йдеться в повідомленні.
У своєму Telegram Найєм заявив, що його посаду скоротили без пояснень.
"Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - зазначив він.
Він також додав, що команді вдалося витягнути "Укроборонпром" з репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу.
Нагадавши, Найєма призначили заступником гендиректора "Укроборонпрому" в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус.
Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції. Курирував запуск патрульної поліції.