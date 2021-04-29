ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вітренко офіційно очолив "Нафтогаз"

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 15:23
Вітренко офіційно очолив "Нафтогаз" Фото: Юрій Вітренко, новий очільник "Нафтогазу" (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Юрій Вітренко сьогодні, 29 квітня, офіційно очолив Національну акціонерну компанію "Нафтогаз". Вчора Кабінет міністрів ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління "Нафтогазу".

Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

"Колективу НАК "Нафтогаз України" представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень", - заявив міністр.

Вітренко офіційно очолив &quot;Нафтогаз&quot;

Фото: Олег Немчінов представив Юрія Вітренка колективу "Нафтогазу" (t.me/nemchinovoleh)

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу". А на його місце призначили Вітренка, який був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Як пояснили у Кабміні, Коболєв був звільнений з "Нафтогазу" через його незадовільну роботу.

У "Нафтогазі" не підтримали зміну керівництва компанії, назвавши рішення Кабміну поверненням до ручного управління.

Більше про вчорашні рішення Кабміну щодо "Нафтогазу" читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Юрій Вітренко назначение Нафтогаз України
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"