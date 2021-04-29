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Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 29 квітня 2021 22:41
Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

У Державному департаменті США стурбовані рішеннями Кабміну щодо звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу" та призначення керівником компанії Юрія Вітренка. У Вашингтоні заявили, що економічний прогрес України опинився під загрозою.

Про це заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

За словами Прайса, дії Кабміну призвели до того, що з ради директорів низки державних підприємств були "вигнані шановані експерти".

"Цей прорахований крок з використанням процедурної лакуни привів до вигнання шанованих експертів з рад директорів низки належать державі підприємств. На жаль, ці дії - лише один приклад ігнорування світового досвіду, в результаті чого економічний прогрес України, за який довелося серйозно боротися, опинився під загрозою", - наголосив він.

У Держдепі додали, що США продовжують підтримувати Україну, але українське керівництво має зробити все, що від них залежить, для збереження реформ.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" не підтримали зміну керівництва компанії, назвавши рішення Кабміну поверненням до ручного управління.

Сьогодні компанію "Нафтогаз" офіційно очолив Юрій Вітренко - колишній в. о. міністра енергетики.

Більше про перестановки в "Нафтогазі" читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

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Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України
Держдеп про зміну керівництва "Нафтогазу": під загрозою економічний прогрес України
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Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"