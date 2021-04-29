Галущенка призначено новим головою Міненерго: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За призначення проголосували 305 нардепів. Новообраний міністр приніс присягу з трибуни парламенту.

Сьогодні народні депутати схвалили призначення Галущенка новим міністром енергетики.

Призначення уже привітав очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

"Міністерство енергетики отримало нового очільника. Кандидатуру Германа Галущенка підтримали 305 народних депутатів. Вітаємо Германа Валерійовича в урядовій команді", - написав Шмигаль.

Що відомо про нового голову Міненерго

Галущенко працював у 1997-2005 роках в Адміністрації президента Леоніда Кучми, а потім - у Секретаріаті президента Віктора Ющенка.

Він працював у Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи. У 2013-2014 роках працював в "Енергоатомі", де був виконавчим директором з правового забезпечення. Повернувся на роботу в "Енергоатом" у травні 2020 року на посаду віце-президента.

З 2012 року Галущенко також викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.