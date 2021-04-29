ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні пояснили, що стало "останньою краплею" для звільнення Коболєва

Новость на русском → Києва, Четвер 29 квітня 2021 10:16
У Кабміні пояснили, що стало "останньою краплею" для звільнення Коболєва Фото: колишній голова правління " Нафтогазу "Андрій Коболєв(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Владислав Красінський

"Останньою краплею" для звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва стала публікація звіту компанії за 2020 рік. Показники у звіті не відповідають тим, які НАК зобов'язався виконати згідно з фінансовим планом.

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

Як зазначив Демченков, замість запланованих 11,5 млрд гривень прибутку "Нафтогаз" закінчив рік з 19 млрд гривень збитків.

У компанії пояснили, що це пов'язано, перш за все, з економічною кризою в усьому світі і низькими цінами на газ минулого року. Також до рекордних показників зросли суми боргів за ресурс, який відпускався в рамках спецзобов'язань. При цьому, можливо, головним стала не можливість записати собі в актив доходи від транзиту після анбандлінгу"Нафтогазу". Тепер за це відповідає незалежний оператор.

Нагадаємо, вчора Кабмін звільнив з посади голови НАК" Нафтогаз " Андрія Коболєва.

Як заявив сам Коболєв, про своє звільнення він дізнався з новин.

При цьому РБК-Україна писало, що на Заході стурбовані, що уряд не врахував волю Наглядової ради при звільненні Коболєва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України звільнення Андрій Коболєв Нафтогаз України
NEWS
Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"