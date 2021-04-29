У Кабміні пояснили, що стало "останньою краплею" для звільнення Коболєва

"Останньою краплею" для звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва стала публікація звіту компанії за 2020 рік. Показники у звіті не відповідають тим, які НАК зобов'язався виконати згідно з фінансовим планом.

Про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

У компанії пояснили, що це пов'язано, перш за все, з економічною кризою в усьому світі і низькими цінами на газ минулого року. Також до рекордних показників зросли суми боргів за ресурс, який відпускався в рамках спецзобов'язань. При цьому, можливо, головним стала не можливість записати собі в актив доходи від транзиту після анбандлінгу"Нафтогазу". Тепер за це відповідає незалежний оператор.

Як зазначив Демченков, замість запланованих 11,5 млрд гривень прибутку "Нафтогаз" закінчив рік з 19 млрд гривень збитків.

Нагадаємо, вчора Кабмін звільнив з посади голови НАК" Нафтогаз " Андрія Коболєва.

Як заявив сам Коболєв, про своє звільнення він дізнався з новин.

При цьому РБК-Україна писало, що на Заході стурбовані, що уряд не врахував волю Наглядової ради при звільненні Коболєва.