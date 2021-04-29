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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 15:38
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеним в дію указом президента, покладено на секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Олексія Данилова. Документ набрати чинності з моменту його опублікування.

До указу докладено рішення РНБО від 15 квітня 2021 року. У ньому, зокрема, зазначається:

  • Кабміну доручено з 1 липня поточного року забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад;
  • міністерству розвитку громад і територій та Державній службі статистики України з 1 січня 2022 року вжити заходів щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад з урахуванням сучасних потреб реформування місцевого самоврядування;
  • також цим відомствам доручено розробити і подати в тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано разом з місцевими органами влади завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.

Нагадаємо, РНБО на засіданні 15 квітня вирішила оновити чинний закон про санкції в Україні.

РБК-Україна писало, що в ході засідання РНБО 15 квітня розглядали сім питань. Таємно обговорили загострення на Донбасі.

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