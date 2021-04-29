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У конфлікті на кордоні Киргизії та Таджикистану є перший загиблий

Новость на русском → Бішкек, Четвер 29 квітня 2021 15:30
У конфлікті на кордоні Киргизії та Таджикистану є перший загиблий Фото: силовики на місці конфлікту (knews kg)
Автор: РБК-Україна

В результаті конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану загинула одна особа. Кількість постраждалих громадян Киргизії зросла до 16.

Про це пише видання kaktus.media з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії.

Повідомляється, що загальна кількість постраждалих громадян Киргизії становить 17 осіб, з них один помер. Також повідомляється, що постраждалих доставляють до Баткенської обласної лікарні.

Конфлікт стався в одному з сіл після того, як таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту розподілу води. Цей пункт стоїть на території Киргизії.

Місцеві жителі просили прибрати камеру зі стовпа, але таджицька сторона відмовилася. Після цього почалася бійка, сторони закидали одна одну камінням. Пізніше стало відомо про перестрілку між військовослужбовцями обох країн.

Нагадаємо, до цього в 2019 році сталася перестрілка на спірній ділянці кордону між Киргизією і Таджикистаном у Ферганській долині. Щонайменше один киргизький прикордонник тоді загинув.

Після цього сторони погодили відведення військ на кордоні.

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