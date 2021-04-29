ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна заявили про високу напругу біля кордону між Україною і Росією

Новость на русском → Москва, Четвер 29 квітня 2021 14:14
У Путіна заявили про високу напругу біля кордону між Україною і Росією Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що не хочуть відновлення бойових дій на Донбасі. Однак, ситуація біля кордону між Україною і Росією залишається напруженою.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Він заявив, що "напруга на російсько-українському кордоні, як і раніше залишається вище норми". Йшлося про Донбас.

"Напруга була неабияка і залишається вище норми. Провокації ЗСУ на лінії розмежування були щоденними", - заявив Пєсков.

Зазначимо, радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про плани Росії повернути війська до українських кордонів.

За його словами, у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", росіяни знову почнуть перекидання військ наприкінці липня.

Нагадаємо, Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму, заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

У той же час, відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається, повідомив він.

Зазначимо, Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація Україна кордон
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"