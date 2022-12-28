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Харьков под обстрелом: жителей просят оставаться в укрытиях

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Харьков, Среда 28 декабря 2022 09:14
Харьков под обстрелом: жителей просят оставаться в укрытиях Фото: оккупанты прямо сейчас обстреливают Харьков (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С утра среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. Оккупанты прямо сейчас обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" - рассказал он.

Обстрел города подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", - написал он.

При этом заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия нанесла по городу ракетный удар.

"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", - отметил он в Telegram.

Обновлено 9.23. По данным Синегубова, оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

"Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - добавил он.

Напомним, утром в среду, 28 декабря, о взрывах сообщили и в Херсоне.

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