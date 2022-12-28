Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент

В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе.

С чего все началось

Первым об угрозе запуска иранских дронов-камикадзе вечером 28 декабря предупредил Виталий Ким. Позже аналогичную информацию распространил и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу, а также не снимать и не публиковать возможные удары россиян.

Также о пусках дронов с левого берега Херсонской области, который временно находится под контролем российских войск, сообщали местные Telegram-каналы.

Взрывы в ряде регионов

Позже в сети появились сообщения о том, что в ряде городов Украины были слышны взрывы. В частности, они прозвучали в Херсоне и Днепре.

По неофициальным даным, жители услышали взрывы из-за работы украинских систем ПВО, которые атаковали иранские дроны-камикадзе.

При этом глава Николаевской ОВА предупредил, что сейчас есть угроза атак на Одессу. Также, по его словам, еще два "мопеда" пролетели в сторону Умани.

"Много сбитий везде", - добавил Ким.

Обновлено 22:30

Воздушное командование "Восток" сообщает, что в Днепропетровской области подразделения воздушного командования уничтожили пять вражеских беспилотников. Вероятно, это "Шахеды".

Напомним, сегодня, 28 декабря, начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что россияне во время массированных атак запускают три волны дронов.

По ее словам, первую волну оккупанты запускают для выявления средств ПВО, вторая волна - чтобы ударить по системам ПВО, а третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры.