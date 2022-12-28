Буданов посетил позиции украинских разведчиков в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram .

Сообщается, что Буданов в течение 27-28 декабря посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначения.

В частности, руководитель разведки заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО, а также определил задачи и наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских захватчиков.

Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, техники и вооружения, но любые их попытки оцепить город терпят неудачу.

К тому же эксперт оценил шансы россиян захватить Бахмут.

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