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Недостаточно для наступления. Названо количество войск РФ в Беларуси

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Среда 28 декабря 2022 22:07
Недостаточно для наступления. Названо количество войск РФ в Беларуси Фото: названо количество войск РФ в Беларуси (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. Этого недостаточно для начала нового вторжения в Украину с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, угроза возможного наступления с территории Беларуси сохраняется, но реальных возможностей у врага сейчас нет.

"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", - подчеркнул Дейнеко.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным британской разведки, Россия перебросила в Беларусь части своей танковой армии, которая была разгромлена в Украине.

Также мы писали, что, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, но напряженной.

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