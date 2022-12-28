Недостаточно для наступления. Названо количество войск РФ в Беларуси

По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат. Этого недостаточно для начала нового вторжения в Украину с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, угроза возможного наступления с территории Беларуси сохраняется, но реальных возможностей у врага сейчас нет. "Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть у России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачи по повторному наступлению на территорию Украины", - подчеркнул Дейнеко.