Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

По словам министра, Украина уже проводит исследования и разработки дронов, которые могут бороться с другими беспилотниками.

"Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте", - отметил Федоров.

Кроме того, он рассказал, что Украина закупила около 1400 беспилотников для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки. Следующий шаг, по словам министра, - оснащение армии ударными беспилотниками.

Он уточнил, что речь идет как о дронах-камикадзе, так и об ударных. Часть из них разрабатываются в Украине.

Федоров подчеркнул, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.