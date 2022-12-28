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Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"

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Среда 28 декабря 2022 12:22
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух" Фото: Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух" (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

По словам министра, Украина уже проводит исследования и разработки дронов, которые могут бороться с другими беспилотниками.

"Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте", - отметил Федоров.

Кроме того, он рассказал, что Украина закупила около 1400 беспилотников для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки. Следующий шаг, по словам министра, - оснащение армии ударными беспилотниками.

Он уточнил, что речь идет как о дронах-камикадзе, так и об ударных. Часть из них разрабатываются в Украине.

Федоров подчеркнул, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные получили новые ударные дроны Punisher. В ВСУ рассказали, как работают эти беспилотники.

Кроме того, мы писали, что украинский беспилотник Shark прошел модернизацию. Компания разработчик показала обновленный дрон.

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