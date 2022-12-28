Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ
Фото: украинские войска за сутки ликвидировали еще 550 оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ составили 103 770 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 103 770 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 3017 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 6037 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 1999 (+1) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+9) ед,
- специальная техника - 179 (+0).
Напомним, по данным ISW, украинские войска добились больших успехов в Харьковской области и в направлении Сватово-Кременная.
Также мы писали, что бойцы ВСУ "затрофеили" целый арсенал после штурмов российских оккупантов в двух направлениях.
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