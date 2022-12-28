Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ составили 103 770 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, украинские войска добились больших успехов в Харьковской области и в направлении Сватово-Кременная.

Также мы писали, что бойцы ВСУ "затрофеили" целый арсенал после штурмов российских оккупантов в двух направлениях.

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