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Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ

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Среда 28 декабря 2022 09:40
Минус танк, артиллерия и 550 оккупантов: названы новые потери РФ Фото: украинские войска за сутки ликвидировали еще 550 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 550 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ составили 103 770 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 103 770 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3017 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 6037 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 1999 (+1) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+9) ед,
  • специальная техника - 179 (+0).

    Напомним, по данным ISW, украинские войска добились больших успехов в Харьковской области и в направлении Сватово-Кременная.

    Также мы писали, что бойцы ВСУ "затрофеили" целый арсенал после штурмов российских оккупантов в двух направлениях.

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