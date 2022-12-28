Ранены более 150 оккупантов. В Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в предыдущие дни было уничтожено много техники россиян. При этом ранения получили вражеские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

По данным украинского военного командования, в Запорожской области были уничтожены: один ракетный зенитный ракетный комплекс С-300, восемь единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов россиян.

Напомним, несколько недель назад в Генштабе докладывали, что в Запорожской области до 150 российских военных получили ранения после удара ВСУ.

Также мы писали, что в начале декабря украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.