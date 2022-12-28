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Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

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Киев, Среда 28 декабря 2022 20:41
Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Иван Носальский

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины. Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", - написал украинский министр по итогам переговоров.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Украину с визитом приехал глава Минобороны Франции.

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Министерство обороны Украины Франция Алексей Резников ПВО
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