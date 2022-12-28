Резников договорился о продолжении поставок ПВО Украине с главой Минобороны Франции

Глава Минобороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны договорились о продолжении передачи систем ПВО нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.