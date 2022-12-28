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Зеленский обратился к Верховной раде: главные заявления

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Киев, Среда 28 декабря 2022 15:03
Зеленский обратился к Верховной раде: главные заявления Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде.

РБК-Украина приводит основные заявления.

Так, о выступлении главы государства в парламенте сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".

Что сказал президент: главные тезисы

  • Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
  • Наша цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.
  • Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится РФ. Именно Украина объединила ЕС.
  • С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.
  • Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из более прогрессивных.
  • Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).
  • Единство это то, что мы должны сейчас сберечь.
  • Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.
  • Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.
  • Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.
  • Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
  • Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.
  • Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
  • Существующая налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.
  • Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов.
  • Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.
  • Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.
  • Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.

Отмечено, что на заседании кроме президента также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, правительство находилось в полном составе, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.

О чем говорил Зеленский в прошлогоднем послании

В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием к Раде 1 декабря. Оно было посвящено внутреннему и внешнему положению. Дата была приурочена к 30-летию референдума о независимости Украины.

В частности, тогда Зеленский отчитался, что несмотря на пандемию COVID и экономический кризис, экономика превысила 190 млрд долларов, государственный долг впервые с 2013 года опустился ниже 50% ВВП, а золотовалютные резервы достигли 30 млрд долларов.

Он также анонсировал программа термомодернизации домов и экономический паспорт украинца, согласно которому на каждого ребенка планировалось завести счет, на котором будут накапливаться средства от добычи природных ресурсов.

Кроме того, он объявил о большом финансировании сектора обороны и безопасности, запуске комплексной ракетной программы и восстановлении флота. Однако многие планы были нарушены полномасштабным вторжением России.

Выступления президента в 2022 году

С начала вторжения Владимир Зеленский чаще выступал в парламенте, впервые он появился под куполом Рады 3 мая, когда в дистанционном режиме также обратился к украинцам тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.

Украинский президент напомнил народным депутатам, что в условиях войны нужно забыть о политиканстве, законодательном спаме, ссорах и пиаре. Он также назвал их частью большого украинского войска и отметил, что единственная вещь, которая может оправдать отсутствие на пленарных заседаниях, - работа за границей, в регионах или смерть ради интересов страны.

На следующем выступлении, 23 мая 2022 года, Зеленский говорил о важной роли Польши в поддержке Украины на войне против России. И отметил, что с 24 февраля обе страны начали писать новый том в истории своих отношений.

На выступлении 28 июля президент в присутствии ряда зарубежных лидеров подчеркнул, что Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одной другой страны. А также отметил, что с такой же скоростью должны начаться переговоры о вступлении в ЕС.

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