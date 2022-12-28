Зеленский обратился к Верховной раде: главные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием к Верховной раде.
РБК-Украина приводит основные заявления.
Так, о выступлении главы государства в парламенте сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
В своем выступлении Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения, а "все, что не достигли раньше, будет у нас".
Что сказал президент: главные тезисы
- Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут.
- Наша цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек.
- Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто там не боится РФ. Именно Украина объединила ЕС.
- С начала полномасштабного вторжения состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие.
- Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из более прогрессивных.
- Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать).
- Единство это то, что мы должны сейчас сберечь.
- Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все что не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира.
- Наша страна станет лидером в построении "зеленой энергетики". Также нужно развивать собственное атомное поколение.
- Количество терминалов Starlink доведем до более 30 тысяч в ближайшее время.
- Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг
- Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности. 30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine.
- Бизнес - это тоже защита Украины, налоги это тоже безопасность. На оборону за год направлено более 1,2 трлн. грн. Нужно помнить, что это деньги, только на средства внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели.
- Существующая налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения.
- Должен быть международный трибунал за военными преступниками оккупантов.
- Восстановление Украины станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Будем восстанавливать "нормальность жизни" на территории Донбасса и Крыма.
- Миллионы наших людей за границей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой.
- Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации.
Отмечено, что на заседании кроме президента также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, правительство находилось в полном составе, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.
После выступления Зеленского, которое длилось почти час, состоялось награждение военных.
О чем говорил Зеленский в прошлогоднем послании
В прошлом году президент выступил с ежегодным посланием к Раде 1 декабря. Оно было посвящено внутреннему и внешнему положению. Дата была приурочена к 30-летию референдума о независимости Украины.
В частности, тогда Зеленский отчитался, что несмотря на пандемию COVID и экономический кризис, экономика превысила 190 млрд долларов, государственный долг впервые с 2013 года опустился ниже 50% ВВП, а золотовалютные резервы достигли 30 млрд долларов.
Он также анонсировал программа термомодернизации домов и экономический паспорт украинца, согласно которому на каждого ребенка планировалось завести счет, на котором будут накапливаться средства от добычи природных ресурсов.
Кроме того, он объявил о большом финансировании сектора обороны и безопасности, запуске комплексной ракетной программы и восстановлении флота. Однако многие планы были нарушены полномасштабным вторжением России.
Выступления президента в 2022 году
С начала вторжения Владимир Зеленский чаще выступал в парламенте, впервые он появился под куполом Рады 3 мая, когда в дистанционном режиме также обратился к украинцам тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.
Украинский президент напомнил народным депутатам, что в условиях войны нужно забыть о политиканстве, законодательном спаме, ссорах и пиаре. Он также назвал их частью большого украинского войска и отметил, что единственная вещь, которая может оправдать отсутствие на пленарных заседаниях, - работа за границей, в регионах или смерть ради интересов страны.
На следующем выступлении, 23 мая 2022 года, Зеленский говорил о важной роли Польши в поддержке Украины на войне против России. И отметил, что с 24 февраля обе страны начали писать новый том в истории своих отношений.
На выступлении 28 июля президент в присутствии ряда зарубежных лидеров подчеркнул, что Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни у одной другой страны. А также отметил, что с такой же скоростью должны начаться переговоры о вступлении в ЕС.
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