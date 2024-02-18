Над Воронежем уничтожили якобы украинский дрон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По предварительным данным, пострадавших нет, последствия уточняются.

"Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал", - сообщил Гусев.

Атака беспилотников по России

Ночью 17 февраля, Россию атаковали беспилотники. Их якобы сбивали в четырех регионах.

В Ижевске произошел пожар на производственном предприятии. Утром стало известно, что там могли выпускать беспилотники.

В январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также дроны атаковали морской терминал в российском Усть-Луге. Позже стало известно, что это была спецоперация СБУ.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский пообещал удивить Россию украинскими дронами и РЭБ