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Премьер Болгарии собирается уйти в отставку: известна дата

Болгария, Воскресенье 18 февраля 2024 22:09
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Премьер Болгарии собирается уйти в отставку: известна дата Фото: премьер Болгарии Николай Денков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Болгарии Николай Денков собирается подать в отставку в начале марта этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.bg.

Денков заявил, что он подаст в отставку из правительства 6 марта. Он подчеркнул, что после этого он будет продолжать выполнять свои обязанности до принятия дальнейшего решения.

Отвечая на вопрос, настаивает ли он и в дальнейшем на должности министра иностранных дел, Денков сказал, что необходимо найти решение, приемлемое для обеих сторон.

Помощь Украине от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

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