ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская авиация в районе Авдеевки нанесла удар по своим позициям, - АТЕШ

Воскресенье 18 февраля 2024 02:26
UA EN RU
Российская авиация в районе Авдеевки нанесла удар по своим позициям, - АТЕШ Фото: авиация РФ нанесла удар по своим позициям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская авиация ударила по позициям собственных вооруженных сил в районе Авдеевки Донецкой области в ходе боев за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АТЕШ.

"Агент "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ, рассказал нам о случае дружественного огня в районе Авдеевки. Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициях", - говорится в сообщении АТЕШ.

Отмечается, что удар был нанесен по позициям, на которых находились подразделения артиллерии 239 танкового полка армии РФ.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь с 16 на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом.

Позже пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы которой прикрывали выход Сил обороны из города, заявил, что критический момент уже пройден, но операция по перегруппировке войск еще продолжается.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что украинское руководство сделало выводы из ситуации, которая сложилась в Авдеевке.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте