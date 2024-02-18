ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску

Краматорск, Воскресенье 18 февраля 2024 09:48
UA EN RU
Спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску Фото: спасатели показали последствия ударов по Краматорску и Славянску (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты вчера, 17 февраля, ударили по Краматорску и Славянску Донецкой области. Спасатели показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Донецкой области.

Краматорск

В результате обстрела был разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели изъяли тела двух погибших - женщины 1977 года рождения и мужчины 2000 года рождения. По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек.

Также спасатели ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела.

Славянск

Из-за вражеской атаки в городе было частично разрушено трехэтажное здание школы. Возник пожар, его ликвидировали.

Спасатели отмечают, что под завалами может находиться человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Что еще известно об атаке

Поздно вечером россияне нанесли ряд ударов по Донецкой области. Под огнем, в частности, оказались Славянск и Краматорск.

Известно, что по Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор, известно о двух погибших.

В Славянске, как уже отмечалось, была повреждена школа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область ГСЧС
NEWS
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте