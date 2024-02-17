ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага: какая ситуация
За прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали 609 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожена 21 единица вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 35 авиаударов;
- провел 58 боевых столкновений;
- совершил 965 артобстрелов.
Авдеевское направление
Наши военные отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Новопавловское направление
Россияне не вели штурмовых действий.
Запорожское направление
Россияне 3 раза безуспешно пытались атаковать позиции военных юго-восточнее Малой Токмачки.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 609 человек. Также наши воины уничтожили 21 единицу техники врага, в частности:
- 2 танка;
- 11 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 1 ПТРК;
- 3 автомобиля.
"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение минувших суток, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.
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