ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага: какая ситуация

Суббота 17 февраля 2024 08:59
UA EN RU
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага: какая ситуация Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 21 единицу техники врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали 609 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожена 21 единица вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 35 авиаударов;
  • провел 58 боевых столкновений;
  • совершил 965 артобстрелов.

Авдеевское направление

Наши военные отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление

Россияне не вели штурмовых действий.

Запорожское направление

Россияне 3 раза безуспешно пытались атаковать позиции военных юго-восточнее Малой Токмачки.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 609 человек. Также наши воины уничтожили 21 единицу техники врага, в частности:

  • 2 танка;
  • 11 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 1 ПТРК;
  • 3 автомобиля.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение минувших суток, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401 350 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания