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Россия создает реестр земли на оккупированной части Запорожской области, - глава ОВА

Запорожская область, Суббота 17 февраля 2024 17:21
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Россия создает реестр земли на оккупированной части Запорожской области, - глава ОВА Фото: россияне создали реестр земли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы выводят грабеж на новый уровень. На оккупированных территориях Запорожской области людям заявляют, что в течение месяца им необходимо обратиться за новыми документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Захватчики вносят нашу землю в свой реестр", - пояснил руководитель Запорожской областной военной администрации.

Он заявил, что российские террористы в области цинично сообщают, что законные владельцы могут в течение месяца обратиться с правоустанавливающими документами.

"Россияне грабят оккупированные территории уже по третьему кругу: сначала "отжали" имущество и вывезли все ценное, потом "национализировали" и дали попользоваться своим, теперь "оформляют" и передадут дальше!", - добавил Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также кафиры на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где живут гражданские люди.

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