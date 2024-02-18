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Пограничники показали уничтожение оккупанта на Бахмутском направлении

Бахмут, Воскресенье 18 февраля 2024 01:28
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Пограничники показали уничтожение оккупанта на Бахмутском направлении Фото: пограничники уничтожили оккупанта на Бахмутском направлении (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники с помощью FPV-дрона ликвидировали оккупанта на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Оккупант ощутил на себе сброс гранаты, после чего прямое попадание FPV-дрона от пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" исправило ситуацию, лишив его навсегда способности чувствовать что-либо.

На видео можно увидеть отточенную работу украинских военных.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401350 военных.

В том же числе, на Таврическом направлении, вчера наши воины ликвидировали 609 российских террористов, а также уничтожили 21 единицу вражеской техники. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов

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