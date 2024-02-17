ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные РФ обстреляли Славянск и Краматорск: под завалами может быть семья с детьми

Славянск, Суббота 17 февраля 2024 22:16
UA EN RU
Военные РФ обстреляли Славянск и Краматорск: под завалами может быть семья с детьми Фото: россияне обстреляли Славянск (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы нанесли группу ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. По всей вероятности, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе подростки 14 и 16 лет.

Всего в городе разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, под завалами может оказаться один человек.

Фото: россияне обстреляли Славянск и Краматорск (t.me/VadimFilashkin_donoda)

"На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", – пояснил Филашкин.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстрелах Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Война России против Украины
NEWS
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте