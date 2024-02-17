Военные РФ обстреляли Славянск и Краматорск: под завалами может быть семья с детьми

Российские террористы нанесли группу ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор. По всей вероятности, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе подростки 14 и 16 лет.

Всего в городе разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, под завалами может оказаться один человек.

Фото: россияне обстреляли Славянск и Краматорск (t.me/VadimFilashkin_donoda)

"На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели", – пояснил Филашкин.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстрелах Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

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