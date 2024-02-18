США нанесли новые удары по хуситам
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов в целях самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США.
По данным командования, вчера, 17 февраля, силы США успешно нанесли удары по
- трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам,
- по одному подводному беспилотнику,
- одному надводному беспилотнику.
"Это первое применение хуситами беспилотников, которое отследили, с момента начала атак 23 октября 2023 года", - отмечает центральное командование США.
Командование США также заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.
Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море
Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.
В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.
28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.
Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.
Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.
Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.
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