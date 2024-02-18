США нанесли новые удары по хуситам

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов в целях самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США.

По данным командования, вчера, 17 февраля, силы США успешно нанесли удары по

трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам,

по одному подводному беспилотнику,

одному надводному беспилотнику.

"Это первое применение хуситами беспилотников, которое отследили, с момента начала атак 23 октября 2023 года", - отмечает центральное командование США.

Командование США также заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

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