Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте

Украинские войска спустя месяцы особенно жестоких боев вышли из Авдеевки. Это случилось после того, как российские силы частично окружили город и перерезали главную логистическую трассу. О том, почему Силы обороны именно сейчас вышли из Авдеевки и как будет развиваться ситуация на фронте, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, командующего стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, Telegram-канал и заявления представителей 3-й ОШБ, аналитика "Института изучения войны", комментарии экспертов Александра Мусиенко и Алексея Гетьмана.

Зачем Украина заводила резервы накануне выхода из Авдеевки

В начале недели Авдеевское направление посетил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. И сообщил о приказе привлечь резервы и перегруппировать войска, а также заявил, что с учетом быстрой смены обстановки на поле боя разрешил командирам на местах самостоятельно принимать решения для сохранения личного состава.

Как стало известно в четверг, туда срочно перебросили 3-ю отдельную штурмовую бригаду – одно из наиболее боеспособных подразделений ВСУ. Как отмечали бойцы, отдельные батальоны провели рейд в захваченные районы Авдеевки, а вражеские силы на их отрезке составляли ориентировочно 7 бригад. Украинские военные сразу были вынуждены воевать практически на 360 градусов.

По словам заместителя комбрига Максима Жорина, боевые задачи пришлось выполнять в условиях, которые сложно было представить. Противник наступал со всех сторон, а сами бои были более адскими, чем самые горячие в Бахмуте.

"Чтобы вы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских воинов, а штурмуют – около 100 оккупантов", – говорил он.

Пресс-офицер Александр Бородин подчеркивал, что враг бросил на Авдеевку две армии, примерное соотношение составляло 1:7 не в нашу пользу. Кроме того, в отличие от Бахмута с "мясными волнами" в исполнении бывших заключенных и спецов из ЧВК "Вагнера", здесь Силам обороны противостоял, пожалуй, самый серьезный российский кулак в виде линейных механизированных бригад и специалистов из ГРУ. Который имел фактический безлимит на применение управляемых авиабомб, танков, БМП, БТР и FPV-дронов.

Накануне стало понятно, что Силы обороны под вражеским натиском постепенно покидают позиции. В частности, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил об отходе с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города. А президент Владимир Зеленский назвал главную задачу – сделать все, чтобы защитить личный состав.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, резервы перебросили, чтобы несколько стабилизировать ситуацию и сдерживать давление россиян, чтобы обеспечить выход из Авдеевки.

"Я изначально говорил, что перед 3-й штурмовой могла стоять такая задача. Плюс заходил спецназ ГУР Минобороны и некоторые другие подразделения. Не исключаю, что для прикрытия отхода были задействованы дополнительные средства ПВО. Отсюда как раз и сообщения Воздушных сил о том, что сегодня утром сбили два Су-34, которые сбрасывают КАБы (управляемые авиабомбы, - ред.), и истребитель Су-35, который, очевидно, их сопровождал. Предпринимался целый комплекс мер, чтобы вывести как можно больше наших людей. В конце концов и 3-я штурмовая, и другие подразделения справились с этой задачей", – рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Без переброски резервов сделать это было бы гораздо сложнее, объясняет эксперт.

"Пока отходят наши бойцы, враг не прекращает наступление, его нужно кем-то сдерживать. Свежие силы обеспечили нам время для выхода и, кроме того, продолжали наносить врагу значительные потери", – добавил он.

Чем важна Авдеевка и почему войска вышли только сейчас

Российские войска пытались захватить Авдеевку с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, но самое масштабное наступление продолжалось с октября 2023-го. Украинские официальные лица говорили, что российский диктатор Владимир Путин поставил цель любой ценой захватить город до выборов в марте. Анонимные Telegram-каналы пишут, что теперь тот, скорее всего, может приехать и записать "победное обращение" из Авдеевки или Донецка.

Авдеевка – это небольшой промышленный пригород Донецка, оккупированного в 2014 году. За это время украинские войска построили мощный укрепрайон. Который с февраля 2022-го практически два года сдерживал превосходящего врага. Российская армия не смогла захватить город с наскока и перешла к ставшей традиционной тактике уничтожения. На сегодня от него мало, что осталось: из-за интенсивных авиаударов почти все здания разрушены.

Разрушения в Авдеевке (фото Getty Images)

За четыре месяца россиянам удалось продвинуться на несколько километров на севере и на юге, захватить окрестные села и приблизиться к важному опорному пункту на местном коксохимическом заводе. В последние недели противник смог навязать уличные бои, перерезал основную логистическую артерию в районе Индустриального проспекта, что поставило Авдеевский гарнизон под угрозу окружения.

Если для россиян захват Авдеевки имеет в первую очередь политическое значение и будет использоваться в пропагандисткой кампании, то для Украины она была важна как крупный железнодорожный узел и промышленный центр. А также как постоянная потенциальная угроза для Донецка.

"Можно было артиллерийским огнем контролировать город Донецк. Мы его не обстреливали, но россияне знали, что мы можем это сделать. Поэтому россияне не делали там складов или военных хабов", – рассказал изданию майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Важность удержания города в интервью РБК-Украина объяснял спикер стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду", – подчеркнул он.

По состоянию на вчера, очевидно, возможности украинских войск были исчерпаны. В ночь на 17 февраля генерал Сырский объявил о решении отвести подразделения из города на более выгодные рубежи.

"Наши воины достойно исполнили свой долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаем меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций", – отметил он.

Захват Авдеевки на карте проекта DeepState (фото deepstatemap.live)

По словам генерала Тарнавского, это было единственным правильным решением, когда враг наступает по трупам своих солдат и имеет преимущество в снарядах 10:1. По его словам, украинские силы занимают позиции на втором рубеже обороны, личный состав был выведен по плану, но на заключительном этапе несколько бойцов попали в плен. Заместитель комбрига 3-й штурмовой Максим Жорин отметил, что по состоянию на 13:00 операция по выходу из Авдеевки еще продолжалась.

Эксперт Александр Мусиенко называет несколько причин, почему приказ на отход поступил сейчас, хотя ситуацию и до этого называли критической. Первая - чрезвычайно стремительное наступление россиян.

"Уже не было возможности его сдерживать, они достаточно активно двигались с северного фланга, плюс начали продвигаться в застройке, бои шли в самой Авдеевке. Еще один момент - они все ближе подходили и перекрывали логистику, постоянно шла борьба за пути сообщения, за дорогу, по которой мы снабжали нашу группировку. И не в последнюю очередь из-за роста количества ударов управляемыми авиабомбами и активного применения авиации. В итоге появилась угроза окружения", – подчеркнул он.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал выход правильным и профессиональным. А также прямо заявил, что потеря Авдеевки стала результатом недостаточной поддержки со стороны международных партнеров. Министр обороны Рустем Умеров заверил, что Украина вернет Авдеевку, но для того, чтобы успешно противостоять России, нужны современные средства ПВО (для защиты от КАБов), дальнобойное оружие (для поражения складов) и больше артиллерийских снарядов.

Куда сместится фронт и насколько далеко могут отойти ВСУ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) напоминают, что штурмы Авдеевки начались еще 10 октября 2023 года и лишь спустя несколько месяцев россияне начали добиваться реальных тактических успехов на фоне огромных потерь в личном составе и технике.

Не исключено, что оккупанты могут попытаться продвинуться дальше на запад, но там их ждут мощные укрепленные позиции Сил обороны. В то же время они не демонстрируют готовность к продвижению в ближайшей или даже среднесрочной перспективе. Как говорится в отчете, Авдеевка обошлась России высокой ценой, и для дальнейшего наступления потребуется период восстановления и отдыха. Хотя захват города создает условия для ограниченных тактических преимуществ, признают аналитики.

Как пишет украинский портал Defense Express, за 723 дня полномасштабной войны Россия смогла пройти около 6 км на Авдеевском направлении – чуть больше 8 метров в день, и на каждом из этих метров россияне положили сотни своих солдат. Судя по картам Deep State, новый рубеж украинской обороны их ждет на линии Степное – Северное.

Украинские войска, возможно, отошли на линию Степное – Северное (deepstatemap.live)

Эксперт Александр Мусиенко считает, что Силы обороны могут отойти дальше линии Степное – Северное, и называет ее временной позицией.

"Возможно, будем постепенно отходить, чтобы не подвергать себя опасности, если враг продолжит давить. Отходить еще дальше, учитывая, что там равнины и территория простреливается. Ближайшие высоты находятся где-то за 10-15 км, вероятно, с них наша артиллерия будет мешать вражеским попыткам продвинуться", – отметил он.

По его мнению, россияне приостановят наступление, но на небольшое время.

"У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому не думаю, что у них получится совершить стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часов Яром, там тоже нужны силы, которые не будут передислоцировать сейчас на Авдеевку. В ближайший месяц наступательные действия будут продолжаться, но меньше, чем непосредственно в Авдеевке. А дальше атаки пойдут на спад", – добавил он.

Алексей Гетьман называет дальнейшее наступление невыгодным и маловероятным, поскольку россияне будут под украинским огневым контролем.

"Будет ситуация, схожая с Бахмутом, когда россияне тоже заявляли, что будут сразу наступать дальше, а потом остановились. В ближайшее время новых продвижений россиян ждать не надо, они выполнили поставленную задачу к так называемым выборам президента. Поэтому я не думаю, что у них есть такие планы", – объяснил эксперт.

Купянск или Часов Яр. Ждать ли обострения на других участках

Несмотря на интенсивные штурмы Авдеевки, одним из самых "горячих" на восточном фронте остается Купянское направление. Хотя по сравнению с январем интенсивность боев там несколько снизилась.

Россияне наступают в двух точках. Первая – район села Синьковка, от которого до окрестностей Купянска около 5 км. На прошлой неделе появилась информация о заходе оккупантов и якобы их контроле до 15% села, однако похожая ситуация складывается не впервые и ранее Силам обороны удавалось выбить противника. Вторая точка – в районе Табаевки и Крахмального. В прошлом месяце противник добился небольшого продвижения, но ВСУ помешали развить успех. Сейчас фронт стабилизирован, украинские войска сосредоточились на удержании важных высот западнее Табаевки.

Тем не менее на Купянское направление стянуто 40 000 военных, более 500 танков и порядка 600 боевых машин, сотни гаубиц и РСЗО. Опрошенные РБК-Украина эксперты говорили, что угрозы здесь будут постоянными, а активный штурм может начаться после локальных достижений на других участках фронта.

"Например, если в районе Авдеевки им удастся достичь какого-то ситуативного успеха, то они действительно могут перейти на такой уровень уже возле Купянска", – полагал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

По мнению Мусиенко, после Авдеевки россияне точно попытаются наступать на Купянск.

"Для них это сейчас будет одним из приоритетных направлений. Стоит рассчитывать, что именно там будут активные наступательные действия врага. Соответственно акцент может сместиться на это направление", – объяснил он изданию.

Но не только на Купянск. На сегодня оккупанты не перестают атаковать из Бахмута в сторону Часова Яра. Поэтому в отношении него угрозы тоже сохраняются.

"Атакуют не так, как Авдеевку. Применяется не такое количество управляемых авиабомб. Но там другие средства - артиллерия дроны, минометы и так далее. Уже видно, что они наращивают давление, это правда", – добавил эксперт.

Оценивая ситуацию на фронте, важно понимать, что Украина вынуждена вести оборонительную войну. Поэтому с военной точки зрения отход на другие рубежи и укрепрайоны не является полной катастрофой. Особенно, когда преимуществом владеет противник, и особенно – в воздухе.