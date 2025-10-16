Как пользоваться интернетом во время отключений света: украинцам дали важные советы
Российские войска усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, поэтому люди в разных областях все чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии. При этом каждому важно оставаться на связи и ответственно пользоваться сетью.
Правила пользования интернетом во время отключений
"Враг усилил обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, в результате чего имеем перебои с поставками электроэнергии", - подчеркнули в ОВА.
Отмечается, что во время отключений света возможны также перебои в работе:
- мобильной связи;
- интернета.
Учитывая это, украинцам напомнили основные правила ответственного пользования сетью:
- не загружать видео или большие файлы во время обесточивания;
- выключать автосохранение фото и видео в мессенджерах;
- пытаться по возможности использовать Wi-Fi;
- пользоваться национальным роумингом (если ваш оператор не работает).
Кроме того, гражданам советуют:
- заблаговременно заряжать павербанки;
- проверять Пункты несокрушимости на карте "Дія".
Официальная информация для Киевской области
Сообщается также, что жителям и гостям Киевской области важно получать информацию из официальных источников.
Речь идет прежде всего о каналах Киевской ОВА и главы Киевской ОВА:
- сайт Киевской ОВА (https://koda.gov.ua/);
- Facebook-страница КОВА (https://www.facebook.com/koda.gov.ua);
- Telegram-канал КОВА (https://t.me/kyivoda);
- Facebook-страница главы КОВА Николая Калашника (https://www.facebook.com/mykola.kalashnyk);
- Telegram-канал главы КОВА (https://t.me/Mykola_Kalashnyk).
Кроме того, в Киевской областной военной администрации работает телефон "горячей линии": 044 363 07 34.
"Вы можете обратиться за помощью или консультацией насчет работы структурных подразделений ОВА, реагирования на любую чрезвычайную ситуацию или случай на территории Киевской области", - объяснили украинцам.
