Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭК

Сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения света. Для того чтобы рационально спланировать свой день, украинцам советуют заранее ознакомиться с соответствующими графиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В ДТЭК Киевские региональные электросети также сообщили что сегодня (23 октября) по распоряжению "Укрэнерго" будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.

"Просим всех очень экономно пользоваться электричеством. А при восстановлении света - включать мощные приборы по очереди", - попросили потребителей.

Ознакомиться с ними можно разными способами:

Уточняется, что отключение света будет происходить по графикам.

"Друзья, получили от "Укрэнерго" команду на переход с экстренных отключений на стабилизационные", - рассказали в ДТЭК.

