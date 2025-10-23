Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭК
Сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения света. Для того чтобы рационально спланировать свой день, украинцам советуют заранее ознакомиться с соответствующими графиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
Где смотреть графики отключений света в Киеве
"Друзья, получили от "Укрэнерго" команду на переход с экстренных отключений на стабилизационные", - рассказали в ДТЭК.
Уточняется, что отключение света будет происходить по графикам.
Ознакомиться с ними можно разными способами:
- в чат-боте в Telegram (https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot);
- в Viber (https://chats.viber.com/dtekkyivskielectromerezhi);
- на официальном сайте компании (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns).
"Просим всех очень экономно пользоваться электричеством. А при восстановлении света - включать мощные приборы по очереди", - попросили потребителей.
Публикация ДТЭК Киевские электросети (скриншот: facebook.com/dtekkem)
Где найти графики отключений в Киевской области
В ДТЭК Киевские региональные электросети также сообщили что сегодня (23 октября) по распоряжению "Укрэнерго" будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.
Проверить свой график отключений (указав соответствующий адрес), можно:
- в чат-боте в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
"Просим потреблять электроэнергию экономно - это поможет избежать дополнительных отключений", - подытожили в компании.
Публикация ДТЭК Киевские региональные электросети (скриншот: facebook.com/dtekkrem)
