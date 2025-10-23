ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭК

Четверг 23 октября 2025 09:56
Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭК В Киеве и области - стабилизационные отключения электроэнергии (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения света. Для того чтобы рационально спланировать свой день, украинцам советуют заранее ознакомиться с соответствующими графиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

Где смотреть графики отключений света в Киеве

"Друзья, получили от "Укрэнерго" команду на переход с экстренных отключений на стабилизационные", - рассказали в ДТЭК.

Уточняется, что отключение света будет происходить по графикам.

Ознакомиться с ними можно разными способами:

"Просим всех очень экономно пользоваться электричеством. А при восстановлении света - включать мощные приборы по очереди", - попросили потребителей.

Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭКПубликация ДТЭК Киевские электросети (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Где найти графики отключений в Киевской области

В ДТЭК Киевские региональные электросети также сообщили что сегодня (23 октября) по распоряжению "Укрэнерго" будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.

Проверить свой график отключений (указав соответствующий адрес), можно:

"Просим потреблять электроэнергию экономно - это поможет избежать дополнительных отключений", - подытожили в компании.

Где смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭКГде смотреть графики отключений света в Киеве и области: что советуют в ДТЭКПубликация ДТЭК Киевские региональные электросети (скриншот: facebook.com/dtekkrem)

Напомним, ранее в Минэнерго рассказали, когда в Украине могут быть отменены графики отключений света.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо соблюдать информационную тишину.

Читайте также, как безопасно включать бытовую технику после отключения электроэнергии.

ДТЭК Киев Киевская область Графики отключения света Электроэнергия Советы Отключения света
