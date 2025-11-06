ua en ru
Даже без интернета: как жителям Киева не пропустить сообщение об отключении света

Четверг 06 ноября 2025 10:22
Даже без интернета: как жителям Киева не пропустить сообщение об отключении света Жители столицы могут получать информацию об отключениях через "Киев Цифровой" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жители столицы могут получать информацию насчет отключений электроэнергии с помощью сервиса "ДТЭК Свет" в мобильном приложении "Киев Цифровой". Однако для этого киевлянам советуют проверить некоторые данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что нужно сделать, чтобы не пропустить сообщение

Жителям столицы Украины рассказали, что команда приложения "Киев Цифровой" совместно с ДТЭК Киевские электросети обновила в сервисе "ДТЭК Свет" справочник:

  • адресов;
  • локаций очередей.

Учитывая это горожанам рекомендуют проверить, сохранен ли их адрес - чтобы всегда получать актуальные оповещения.

Отмечается, что адрес нужно добавить именно в "ДТЭК Свет".

"Это - отдельный раздел в приложении, где формируется график и поступают уведомления", - объяснили украинцам.

Как работает сервис "ДТЭК Свет"

Сообщается, что после актуализации информации пользователи смогут без задержек получать уведомления:

  • об изменениях графика;
  • о внеплановых отключениях.

"Сервис работает даже без доступа к интернету", - подчеркнули в КГГА.

Уточняется также, что оповещения поступают круглосуточно.

"Впрочем, в режиме "Не беспокоить" сообщения не будут появляться ночью", - объяснили киевлянам.

Даже без интернета: как жителям Киева не пропустить сообщение об отключении света"Киев Цифровой" содержит сервис "ДТЭК Свет" (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Чем еще полезен сервис для киевлян

В КГГА сообщили также, что пользователи могут добавлять не только домашний адрес, но и другие важные места:

  • офис;
  • школу;
  • любимую кофейню и т.п.

Удобно и то, что в настройках профиля доступна опция быстрого доступа - сервис можно разместить среди основных на главном экране.

Кроме того, сервис поддерживает виджет для смартфона. Это позволяет видеть актуальное состояние электроснабжения - в режиме реального времени.

"Горожанам рекомендуют проверить, добавлен ли их адрес в сервис, и при необходимости обновить информацию", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, где смотреть актуальные графики отключений света в столице и в Киевской области.

Между тем в Киевской областной государственной (военной) администрации посоветовали, как пользоваться интернетом во время отключений электроэнергии.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений в Украине могут меняться в течение дня и какие бывают типы отключений света (когда именно действуют графики).

Читайте также, что такое очереди отключений электроэнергии и как они работают.

