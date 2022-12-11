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Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику

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Воскресенье 11 декабря 2022 14:56
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику Фото: Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество в обороне и энергетической стабильности Украины", - написал глава украинского государства.

Напомним, украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

РБК-Украина также писало, что руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки представил формулу мира, предложенную Зеленским.

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Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
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