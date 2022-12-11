Херсон с утра под массированными обстрелами: что об этом известно

В Херсоне сегодня, 11 декабря с самого утра раздаются мощные взрывы. Город снова оказался под обстрелом российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Обновлено. 09:05. В Херсоне снова серия взрывов.

"С самого утра город под массивным обстрелом!" - пишут в сети.

Впоследствии местные паблики сообщили о повторных громких взрывах в городе.

"В Херсоне слышны мощные взрывы, берегите себя...08:19 снова взрывы", - также сообщают в сети.

По состоянию на сейчас официальных комментариев по ситуации в городе не поступало.

Напомним, что вчера под огнем вражеских войск оказалось родильное отделение в Херсоне.

Добавим, вчера часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов оккупантов.

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