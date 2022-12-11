Фото: оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут (t.me/dsns_telegram)

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.