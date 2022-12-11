ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 11 декабря 2022 17:53
Оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут Фото: оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

По информации ГСЧС, в результате артиллерийского обстрела никто не пострадал, но был поврежден оперативный автомобиль: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер.

Фото: спасатели, которые попали под обстрел (t.me/dsns_telegram)

"На этом авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду, в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела, своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - подчеркивают спасатели.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Бахмут фактически разрушен из-за обстрелов российских оккупантов.

Также мы писали, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу россиян в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Гуманитарная помощь ГСЧС Бахмут Война России против Украины
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители