Украина создала уникальный дрон-камикадзе: в чем его особенность

Украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров, а вес всего 75 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проектов концерна "Укроборонпром" Олега Болдырева в интервью "Настоящее время".

По его словам, война движется к противостоянию роботизированных беспилотных систем. Поэтому Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением. Украинский беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.

"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, имеется в виду вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", - заявил Болдырев.

Он добавил, что разработчики используют некоторые детали иностранного производства, однако разработка, программное обеспечение и средства связи - украинские.

Напомним, осенью украинские военные показали работу украинского ударного беспилотника Punisher. Этот беспилотник небольшого размера и с низким уровнем шума может летать на расстояние до 45 километров.

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