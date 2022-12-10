Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне
Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне в субботу, 10 декабря. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
В результате вражеской атаки было повреждено здание.
При этом медицинские работники, пациенты и дети не пострадали.
Ранее РБК-Украина писало о взрывах в Херсоне.
Напомним, утром часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков, но днем электроснабжение и отопление было восстановлено.
Кроме того, 9 декабря захватчики 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.