Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне в субботу, 10 декабря. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

В результате вражеской атаки было повреждено здание.

При этом медицинские работники, пациенты и дети не пострадали.

Ранее РБК-Украина писало о взрывах в Херсоне.

Напомним, утром часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков, но днем электроснабжение и отопление было восстановлено.

Кроме того, 9 декабря захватчики 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

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