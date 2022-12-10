ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Новина українською →
Херсон, Суббота 10 декабря 2022 16:45
Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне Иллюстративное фото: россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне в субботу, 10 декабря. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

В результате вражеской атаки было повреждено здание.

При этом медицинские работники, пациенты и дети не пострадали.

Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Ранее РБК-Украина писало о взрывах в Херсоне.

Напомним, утром часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков, но днем электроснабжение и отопление было восстановлено.

Кроме того, 9 декабря захватчики 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители