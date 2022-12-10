ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы

Новина українською →
Суббота 10 декабря 2022 20:35
В Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы Фото: в Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированных Севастополе и Симферополе сегодня вечером, 10 декабря, были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. Одновременно с этим, взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае.

По информации ТАСС, в Севастополе были слышны звуки работы системы ПВО.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

Кроме того, мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Симферополь Взрыв
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители