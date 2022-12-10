ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили дронами по энергетическим объектам в Одесской области

Новина українською →
Одесса, Суббота 10 декабря 2022 08:33
Россияне ударили дронами по энергетическим объектам в Одесской области Фото: оккупанты ударили дронами по энергетике в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Продолжая техногенный террор, враг попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Продолжается работа спасательных и восстановительных служб. Информации о пострадавших пока нет.

Ночью силы ПВО сбили четыре вражеских дрона Shahed-136 в Херсонской области, четыре беспилотники - в Николаевской области и два - в небе над Одесской областью.

Напомним, ночью оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли две общины в Днепропетровской области, в результате атаки есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса дрони Обстріл Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира
Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители