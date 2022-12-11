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Небольшой снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 15:38
Небольшой снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине завтра Фото: завтра в Украине ождается дождь, мокрый снег и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 12 декабря, часть Украины накроет небольшой снег, местами дождь. На левобережной части страны ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра на всей территории Украины будет облачно. На западе, в Житомирской области и в Карпатах местами небольшой снег.

В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях дождь с переходом в мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, а на Левобережье местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в среднем в течение суток +5 +10 градусов. На западе в пределах -1 -6 градусов, а на севере от +3 до -2 градусов.

Небольшой снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра облачная погода, днем ожидается дождь с переходом в снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Столбики термометров в Киеве покажут ночью и днем около нуля градусов.

Напомним, сегодня ряд поездов отстает от графиков из-за непогоды на западе Украины.

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