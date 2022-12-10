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Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 млрд евро

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Брюссель, Суббота 10 декабря 2022 19:14
Страны ЕС достигли соглашения о выделении Украине 18 млрд евро Фото: министр финансов Чехии Збынек Станюра объявил о согласовании нового пакета (twitter.com/Zbynek_Stanjura)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Совет ЕС достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято сегодня и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

"Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Пакет предусматривает структурные решения по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

При этом еще раньше премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что причиной такого решения является нежелание его страны ставить интересы Украины выше, чем собственные.

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