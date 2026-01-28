От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях "Новой почты" без света

Отделения "Новой почты" в населенных пунктах Украины готовы помогать людям и делиться электроэнергией даже несмотря на критическое состояние энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.

Что именно могут сделать украинцы в отделениях НП

"Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения "Новой почты" готовы помогать и делиться электроэнергией", - сообщили в компании.

Отмечается, в частности, что пока хватает мощностей генераторов, люди могут подзарядить:

телефон;

ноутбук;

планшет;

наушники;

павербанк.

Кроме того, в отделениях НП во время отключений света можно:

подключиться к "местному" Wi-Fi и провести онлайн-встречу;

снять наличные (с комиссией, без комиссии - с карт NovaPay);

для мам и детей - воспользоваться небулайзером для ингаляции.

Какие устройства в НП просят не использовать

В то же время пресс-служба компании обратилась к гражданам с важной просьбой: не подключать в отделениях "Новой почты" устройства с большим потреблением.

"Чтобы энергии хватило всем", - объяснили украинцам.

Речь идет, в частности, про:

фены;

зарядные станции свыше 300 Вт/ч;

другие "мощные" приборы.

"Мы рядом - даже когда света нет", - подытожили в НП.

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

ЧС в энергетической сфере в Украине

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетической сфере в Украине был объявлен на фоне сочетания:

масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре;

сильных морозов.

Такие условия вызвали серьезные перебои со светом, отоплением и водоснабжением в разных регионах.

16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые будут числиться как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.

Тем временем сервис Uklon заработал круглосуточно в 19 городах Украины.