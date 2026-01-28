ua en ru
От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях "Новой почты" без света

Среда 28 января 2026 13:46
От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях "Новой почты" без света "Новая почта" помогает людям во время отключений света (фото: t.me/novapostcorp)
Автор: Ирина Костенко

Отделения "Новой почты" в населенных пунктах Украины готовы помогать людям и делиться электроэнергией даже несмотря на критическое состояние энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.

Что именно могут сделать украинцы в отделениях НП

"Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения "Новой почты" готовы помогать и делиться электроэнергией", - сообщили в компании.

Отмечается, в частности, что пока хватает мощностей генераторов, люди могут подзарядить:

  • телефон;
  • ноутбук;
  • планшет;
  • наушники;
  • павербанк.

Кроме того, в отделениях НП во время отключений света можно:

  • подключиться к "местному" Wi-Fi и провести онлайн-встречу;
  • снять наличные (с комиссией, без комиссии - с карт NovaPay);
  • для мам и детей - воспользоваться небулайзером для ингаляции.

Какие устройства в НП просят не использовать

В то же время пресс-служба компании обратилась к гражданам с важной просьбой: не подключать в отделениях "Новой почты" устройства с большим потреблением.

"Чтобы энергии хватило всем", - объяснили украинцам.

Речь идет, в частности, про:

  • фены;
  • зарядные станции свыше 300 Вт/ч;
  • другие "мощные" приборы.

"Мы рядом - даже когда света нет", - подытожили в НП.

От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях &quot;Новой почты&quot; без светаПубликация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

ЧС в энергетической сфере в Украине

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетической сфере в Украине был объявлен на фоне сочетания:

  • масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре;
  • сильных морозов.

Такие условия вызвали серьезные перебои со светом, отоплением и водоснабжением в разных регионах.

16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые будут числиться как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.

Тем временем сервис Uklon заработал круглосуточно в 19 городах Украины.

Напомним, ранее министр Денис Шмыгаль сообщил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Тем временем в МВД дали важные советы украинцам из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Читайте также о ЧС в энергетике в целом - какие ограничения сняты и что изменилось для украинцев.

