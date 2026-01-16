Аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов: список адресов
На случай длительного отсутствия электроснабжения в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать круглосуточно - чтобы обеспечить жителям и гостям города доступ к лекарствам в разных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сколько дежурных аптек подготовили в Киеве
Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, столица обеспечит людям круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания.
Для этого (на случай длительного отсутствия электроснабжения) в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно.
"Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", - пояснили гражданами.
Сообщается, что в целом обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7 - шесть заведений, расположенных на базе больниц.
Уточняется, что эти аптечные пункты будут работать в разных районах Киева (на левом и правом берегах города) - непосредственно в корпусах медицинских учреждений.
Это гарантирует, что даже в условиях полного обесточивания города пациенты и жители смогут приобрести:
- жизненно необходимые медикаменты;
- инсулины;
- средства медицинского назначения.
"В Департаменте советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями", - отметили в КГГА.
Адреса круглосуточных дежурных аптек в столице
Аптеки, которые будут работать в Киеве круглосуточно - в случае длительного отсутствия электроснабжения - расположены в разных районах города.
Так, на левом берегу столицы подготовили два дежурных пункта:
- Дарницкий район - КНП "Киевская городская клиническая больница №1" (корпус 1). Аптечный пункт №1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121;
- Деснянский район - КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи". Аптечный пункт №3 (аптека №119), ул. Кубанской Украины, 10.
Тем временем на правом берегу Киева подготовили четыре дежурных пункта:
- Оболонский район - КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1". Аптечный пункт №3 (аптека №74), ул. Богатырская, 30, корпус 1;
- Соломенский район - КНП "Киевская городская клиническая больница №6" (Медгородок). Аптечный пункт №4 (аптека №99), просп. Любомира Гузара, 3;
- Печерский район - КНП "Киевская городская клиническая больница №12". Аптечный пункт №1 (аптека №125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А;
- Шевченковский район - НДСБ "Охматдет". Аптека №52, ул. Вячеслава Черновола, 28/1.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запускают в работу 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.
Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.
В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.
Читайте также, что известно про режим чрезвычайной ситуации в энергетике в Украине.