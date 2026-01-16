ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов: список адресов

Пятница 16 января 2026 15:20
UA EN RU
Аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов: список адресов В Киеве подготовили дежурные аптеки на случай длительных обесточиваний (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

На случай длительного отсутствия электроснабжения в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать круглосуточно - чтобы обеспечить жителям и гостям города доступ к лекарствам в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько дежурных аптек подготовили в Киеве

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, столица обеспечит людям круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания.

Для этого (на случай длительного отсутствия электроснабжения) в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно.

"Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", - пояснили гражданами.

Сообщается, что в целом обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7 - шесть заведений, расположенных на базе больниц.

Уточняется, что эти аптечные пункты будут работать в разных районах Киева (на левом и правом берегах города) - непосредственно в корпусах медицинских учреждений.

Это гарантирует, что даже в условиях полного обесточивания города пациенты и жители смогут приобрести:

  • жизненно необходимые медикаменты;
  • инсулины;
  • средства медицинского назначения.

"В Департаменте советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями", - отметили в КГГА.

Адреса круглосуточных дежурных аптек в столице

Аптеки, которые будут работать в Киеве круглосуточно - в случае длительного отсутствия электроснабжения - расположены в разных районах города.

Так, на левом берегу столицы подготовили два дежурных пункта:

  • Дарницкий район - КНП "Киевская городская клиническая больница №1" (корпус 1). Аптечный пункт №1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121;
  • Деснянский район - КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи". Аптечный пункт №3 (аптека №119), ул. Кубанской Украины, 10.

Тем временем на правом берегу Киева подготовили четыре дежурных пункта:

  • Оболонский район - КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1". Аптечный пункт №3 (аптека №74), ул. Богатырская, 30, корпус 1;
  • Соломенский район - КНП "Киевская городская клиническая больница №6" (Медгородок). Аптечный пункт №4 (аптека №99), просп. Любомира Гузара, 3;
  • Печерский район - КНП "Киевская городская клиническая больница №12". Аптечный пункт №1 (аптека №125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А;
  • Шевченковский район - НДСБ "Охматдет". Аптека №52, ул. Вячеслава Черновола, 28/1.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запускают в работу 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Тем временем правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране.

В случае выявления нарушений насчет торговых наценок, государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.

Читайте также, что известно про режим чрезвычайной ситуации в энергетике в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев аптеки Аптечка Медицинская помощь Советы Отключения света Блэкаут Больницы
Новости
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа