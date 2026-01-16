Аптеки в Киеве будут работать круглосуточно в случае блэкаутов: список адресов

На случай длительного отсутствия электроснабжения в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов, которые будут работать круглосуточно - чтобы обеспечить жителям и гостям города доступ к лекарствам в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько дежурных аптек подготовили в Киеве

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, столица обеспечит людям круглосуточный доступ к лекарствам в случае длительного обесточивания.

Для этого (на случай длительного отсутствия электроснабжения) в Киеве определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно.

"Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", - пояснили гражданами.

Сообщается, что в целом обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7 - шесть заведений, расположенных на базе больниц.

Уточняется, что эти аптечные пункты будут работать в разных районах Киева (на левом и правом берегах города) - непосредственно в корпусах медицинских учреждений.

Это гарантирует, что даже в условиях полного обесточивания города пациенты и жители смогут приобрести:

жизненно необходимые медикаменты;

инсулины;

средства медицинского назначения.

"В Департаменте советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями", - отметили в КГГА.

Адреса круглосуточных дежурных аптек в столице

Аптеки, которые будут работать в Киеве круглосуточно - в случае длительного отсутствия электроснабжения - расположены в разных районах города.

Так, на левом берегу столицы подготовили два дежурных пункта:

Дарницкий район - КНП "Киевская городская клиническая больница №1" (корпус 1). Аптечный пункт №1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121;

- КНП "Киевская городская клиническая больница №1" (корпус 1). Аптечный пункт №1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121; Деснянский район - КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи". Аптечный пункт №3 (аптека №119), ул. Кубанской Украины, 10.

Тем временем на правом берегу Киева подготовили четыре дежурных пункта: